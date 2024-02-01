Siverek'te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay ilçenin Kale Boğazında meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda B.İ. (37), M.İ.(22), F.İ.(30), Z.İ.(32), E.İ. (26), T.K.(29), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay sonrası olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.