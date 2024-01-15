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Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpışması: 5 yaralı

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Sivas'ta meydana gelen minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sivas'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Dört Eylül Mahallesinde meydana geldi. H.Ö. (26) idaresinde ki 58 AEC 703 plakalı Ford marka MNG kargo şirketine ait kargo minibüsü ile A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı Fiat marka otomobil sokak kesişimin de çarpıştı. Kazada sürücüler ile C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı kazada iki araç sürücüsünün de sokak kesişimine kontrolsüz girdiği görüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eylül Sivas Güvenlik Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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