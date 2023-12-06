Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Alkollü Kadın Hastaneyi Birbirine Kattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şişli'de bir hastanenin acil bölümüne gelen alkollü olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın, hastaneyi karıştırdı. Güvenlik güçlerine küfürler savuran kadın, kendisine yardım etmek isteyen bir kişiye de yumruk attı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de hastanenin acil bölümüne gelen alkollü olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın, hastaneyi birbirine kattı. Güvenlik güçlerine Türkçe küfürler savuran kadın, kendisine yardım etmek isteyen bir kişiye de yumruk attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde acil bölümüne Özbekistan uyruklu alkollü bir kadın geldi. Kadın, güvenliklerle yaşadığı tartışmanın ardından hastaneyi adeta ayağa kaldırdı.

Küfürler edip etrafa saldırdı

Alkolün etkisiyle ayağa kalkmakta zorlanan kadın, güvenlik görevlilerine Türkçe küfürler ve tehditler savurdu. O esnada kendisine yardım etmek isteyen bir vatandaş, kadın tarafından yumruklandı. Hastaneye gelen diğer vatandaşların da araya girmesiyle kadın olduğu yerden güçlükle uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özbekistan Şişli Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title