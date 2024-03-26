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Şırnak'ta terörist yakalandı

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Şırnak Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere müdahale ve seçimleri sabote etme amacı ile yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Dorşin Botan kod adlı terörist Ç.G.'nin, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca kentte gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede 21 Mart'ta kent merkezinde yapılan bir operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" aranan ve Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparak terör örgütü YPS'nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığı kaydedildi.

Teröristin Dorşin Botan kod adlı Ç.G. olduğunun belirlendiği bildirilen açıklamada, "2009 yılında bölücü terör örgütüne katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil'de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargahta sorumlu düzeyde YPJ komutanı olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve BTÖ faaliyetlerini sürdürmüştür. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda yakalanan Ç.G., Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verilecektir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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