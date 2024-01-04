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Şırnak'ta iki yolcu minibüsü çarpıştı, 12 kişi hafif yaralandı

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki yolcu minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ballı köyü mevkiinde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 12 yolcu, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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