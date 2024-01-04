Şırnak'ta iki yolcu minibüsü çarpıştı, 12 kişi hafif yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki yolcu minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ballı köyü mevkiinde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 12 yolcu, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK