Sinop'un Gerze ilçesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde şüpheli şahsın üst aramasında bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs polis ekiplerince kısa sürede bulundu. Şahsın yapılan üst aramasında 3 gram esrar maddesi, 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP