Sinop'ta geri geri gelen otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, geri geri gelen bir otomobil yol kenarında bulunan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta geri geri gelen otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.
Kaza, Gelincik Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 57 ABA 516 plakalı araç sürücüsü Emrah B. geri geri geldiği esnada yol kenarında bulunan Hasan G. (70) adlı vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP