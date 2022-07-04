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Simav'da motosiklet ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Simav'da motosiklet ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet ile iş makinasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet ile iş makinasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Demirciköy beldesinde meydana gledi.

Edinilen bilgiye göre, Akif Akpınar yönetimindeki 43 KG 415 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yol kenarında bulunan M.E.nin evinin inşaatında çalışan ve sürücülüğünü H.G.'nin yaptığı iş makinası ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Akif Akpınar olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan M.A ise yaralandı.

Yaralı M.A., hastanede tedavi altına alınırken, ev sahibi M.E ve iş makinası sürücüsü H.G.'nin gözaltına alındı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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