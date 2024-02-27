Siirt'te Yasa Dışı Bahis Suçundan Aranan İki Zanlı Yakalandı

Siirt'te yasa dışı bahis suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan iki zanlı emniyet personelince yapılan operasyonla yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde; yasa dışı bahis suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A., Kurtalan'da icra edilen operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT