Siirt'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meydandere köyünde Zeki Sezgin (50) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT