Siirt'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Siirt'in Meydandere köyünde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Zeki Sezgin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meydandere köyünde Zeki Sezgin (50) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT