Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı

-Şehit yakını Başkurt, "HDP ve PKK aynıdır" dedi

SİİRT - Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyü bölgesinde 30 Mart 2018 tarihinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırısı sonucu şehit olan 6 güvenlik korucusu, Ekmekçiler köyünde düzenlenen törende dualarla anıldı.

Tören, köy şehitliğinde düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim tilavet okunup dualar edildikten sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Ormanardı köyü bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıyı lanetleyen Siirt Valisi Osman Hacıabektaşoğlu, bütün şehitlere cenabı Allah'tan rahmet, gazilere de şifalar dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, "Bugün buraya 30 Mart 2018'de bölücü terör örgütü saldırısında şehit olan 6 korucumuz ve burada meftun olmayan bir askerimizi şehitlerimizi anmaya geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. Cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Allah milletimizi, devletimiz var etsin" dedi.

PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mehmet Eren'in oğlu Metin Eren, babasının acısını ilk gün ki gibi yüreğinde yaşadığını söyledi. PKK'nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ifade eden Eren, "30 Mart 2018 tarihinde Ormanardı köyünde babamı şehit verdim. Bugün onların 4'üncü yıl dönümü. 4 yıl geçti aradan, içimizdeki ateş hiçbir zaman dinmeyecek. İnşallah bu terörün kökünü dipten kazıyacağız" şeklinde konuştu.

Şehitlerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını ifade eden yeğeni olayda şehit olan Abdurrahman Başkurt ise, "PKK hain terör örgütü tarafından kalleşçe bunları şehit ettiler. Biz her sene buraya gelerek duamızı okuyoruz. Biz her zaman devletimizin yanındayız kanımızın son damlasına kadar. Biz terörle mücadele edeceğiz. HDP kürtleri temsil etmiyor, kürtlerin temsilcisi değildir. Aynı zamanda PKK ile HDP aynı partidir. Hiçbir farkı yoktur. Biz devletimizin yanındayız" diye konuştu.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, bazı kurum müdürleri ve köylüler katıldı.