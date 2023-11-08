SİBERAY ekipleri öğrencilere seminer verdi

Hatay'da öğrencilere 'Siber Suçlar ve Bilişim' konularında seminer verildi.

Hatay'da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Dörtyol ilçesindeki Dörtyol Ortaokulu ve Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi öğrencilere ve öğretmenlere SİBERAY projesi çerçevesinde 'Siber Suçlar ve Bilişim' konularında seminer verdi.

Öğrenciler ve öğretmenler verilen eğitici seminerden memnun kaldıklarını iletti. - HATAY