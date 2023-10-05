Şarköy'de arama kararı bulunan şüpheli tabancayla yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde arama kararı bulunan bir şüpheli, tabanca ve mermilerle birlikte yakalandı. Şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde arama kararı bulunan şüpheli tabancayla yakalandı.

Şarköy Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Y.S.Y. isimli şahıs hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan takip sonucunda şahıs Şarköy ilçe merkezinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 12 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ