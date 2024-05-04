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Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı

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Sarıyer'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü drift yaparken yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı

Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Sarıyer'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Nisan günü bir şahsın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Sarıyer Zekeriya Yolu üzerinde aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün C.Ö.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan araç sürücüsüne yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü C.Ö.T.'nün sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer trafik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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