Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri ve Esrar Ele Geçirildi

Sapanca'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bahçede ekili hint keneviri ve esrar ile suçtan elde edildiği belirlenen para ve altınlar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş hint keneviri, esrar, tabancalar ile suçtan elde edildiği belirlenen para ve altınlar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından Yanık Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından evin bahçesine ekilmiş hint kenevirleri bulunurken, evde yapılan aramada ise 8 kilo 150 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 100 dolar, 320 euro, 27 bin 200 TL ile 24 adet çeyrek altın ele geçirildi. Şüphelinin bahçeye ektiği kenevirler de imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili evde oturan A.K.(52) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.