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Sapanca'da Ahşap Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Memnuniye Mahallesi'nde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın evi alev topuna çevirirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ahşap evden geriye yanmış tahta parçaları kalırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sakarya Sapanca Haberler

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