Sancaktepe'de Yanlış Yola Giren Tırın Elektrik Direği Üzerine Devrilmesi

Sancaktepe'de yanlış yola giren tır, ortalığı birbirine kattı. Elektrik tellerine çarpan tırın üzerine elektrik direği devrildi.

Olay, saat 22.30 sırlarında Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi Işıklı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, özel bir şirkete ait Mercedes marka A.B. hakimiyetindeki 34 CPM 811 plakalı tır yanlış sokağa girdi. Sokakta seyir halindeyken aracın yüksekliğini hesap edemeyen tır şoförü elektrik tellerine çarptı. Elektrik tellerinin kopmasıyla birlikte elektrik direği tırın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tır şoförüne alkol testi yaparken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL