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Sancaktepe'de Kazalı Araçla Emniyet Şeridinde Seyreden Taksici Polis Tarafından Durduruldu

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Sancaktepe'de bir taksici, kazalı aracıyla emniyet şeridinde seyrettiği sırada polis tarafından durduruldu. Taksici, polise ehliyetini ve ruhsatını vermeyerek aracını trafikten men ettirmemek için direndi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksiciye adli işlem yapıldı ve idari para cezası uygulandı. Olay kameralara yansıdı.

Sancaktepe'de kazalı araçla emniyet şeridinde seyreden taksici polis tarafından durduruldu. Polise ehliyetini ve ruhsatını vermeyen taksici, aracını trafikten men ettirmemek için ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı taksiciye adli işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.20 sıralarında Sancaktepe Samandıra semti Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre taksici Murat K., 34 TES 39 plakalı taksiyle emniyet şeridinde seyretmeye başladı. O esnada uygulama yapan Sancaktepe Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, taksiyi durdurdu. Araçta yapılan incelemede sol kapısında ve sağ tampon kısmından kaza yaptığı görüldü.

Polise direnip ortalığı birbirine kattı

Bunun üzerine polis ekipleri, Murat K.'dan ehliyetini ve ruhsatını istedi. Ancak taksici, aracının trafikten men edileceğini iddia ederek istenenleri polise vermeyip direndi. Ortalığı adeta birbirine katan taksici cep telefonunun ve kontak anahtarının polis tarafından alındığı iddia etti. Taksicinin arkadaşı ise telefonuyla yaşananları ve polis memurlarını kayda aldı. Dakikalar sonra takviye ekiplerin de gelmesi sonucu Murat K. ehliyet ve ruhsatını ekiplere teslim etti.

Taksici ve arkadaşı gözaltına alındı

Yapılan incelemede taksicinin "emniyet şeridi ihlali", "emniyet kemeri kullanmamak" ve "görevli memurun ikazlarına uymamak" suçlarından 8 bin 635 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan taksici ve arkadaşına "görevli memura mukavemet", "özel hayatın gizliliği" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyete ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe Güvenlik İstanbul Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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