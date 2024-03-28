Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği'nden şok asayiş ve NARVAS operasyonu

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan şok asayiş ve NARVAS uygulamasında radar cihazı ve bıçak ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı, 4 adet bıçak ele geçirildi. 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şahsa 5607 SKM'den adli tahkikat, 1 şahsa 5729 SKM'den, 2 şahsa 5326 SKM'den idari işlemler başlatıldı. - SAMSUN