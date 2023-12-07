Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.'yı İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında yapılan kontrollerde, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. F.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.A.'yı İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, şahsın üst aramasında yapılan kontrollerde, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN