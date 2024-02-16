Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN