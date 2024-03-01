Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bafra Narkotik ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalanan O.B. ve G.K. isimli şahıslardan 35 gram metamfetamin, 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bafra Narkotik ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalanan O.B. ve G.K. isimli şahıslardan 35 gram metamfetamin, 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN