Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.T. ve kardeşi F.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda F.T. ve ağabeyi Y.T.'nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 17 sentetik ecza hap, 19 gram kubar esrar, 6 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 91 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili ağabey-kardeş gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.