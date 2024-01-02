Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kadir Özgüven(70) idaresinde 55 LJ 360 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN