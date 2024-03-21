Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde ruhsatsız silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan şok denetimlerde 3 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 3 adet kartuş, 46 adet tabanca fişeği ve 4 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. 3 şahsa 6136 Kanun'a muhalefetten, 4 şahsa da 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca 7 araca 62 bin 865 lira trafik cezası uygulandı. - SAMSUN