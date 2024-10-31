Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavililerden dikkat çeken bir hareket geldi. Geçen sezon oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın yumuşatılması için kulüp başkanları devreye girdi.

ALİ KOÇ, ERTUĞRUL DOĞAN'IN YEMEK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak "Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Ali Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Böylelikle iki kulübün başkanı yıllar sonra ilk kez Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bir araya gelecek.

TFF BAŞKANI DA YEMEĞE KATILACAK

Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.