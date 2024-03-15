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Samsun'da Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri Verildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'SİBERAY' programı çerçevesinde öğrencilere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında seminer verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'SİBERAY' programı çerçevesinde öğrencilere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında seminer verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 85 ortaokulu öğrencisine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında seminer düzenledi.

Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince de 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve acil servis ziyaret edilerek, hekimlerin ve sağlık çalışanların Tıp Bayramları kutlandı.

"Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında Atakum ilçesinde özel bir bakımevi ve kreşte öğrencilere yönelik, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında öğrenciler bilgilendirilerek "Anne ve Babalara Tavsiyeler" konulu el broşürü dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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