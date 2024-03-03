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Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği Bonzai Buldu

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Samsun'da yapılan bir operasyonda narkotik dedektör köpeği Çakır, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai maddesini buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği "Çakır", peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu madde getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Şüpheli şahsın içinde bulunduğu yolcu otobüsü narkotik polisi tarafından takibe alındı. Samsun otogarına kadar takip edilen otobüs içerisindeki şüpheli S.A.'nın üstünde ve eşyalarda yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şüphelinin tedirgin ve dikkat çekici hareketleri üzerine ekipler detaylı aramaya geçti. Olay yerinde narkotik dedektif köpeği "Çakır"ın yaptığı aramada, S.A. isimli şahsın çantasında peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

S.A., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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