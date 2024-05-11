Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 37 Bin 180 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından 37 bin 180 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 31 bin 180 adet doldurulmuş, 6 bin adet sahte bandrollü boş makaron ile 2.5 kilo kaçak tütün ele geçirdi. 2 kişinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN