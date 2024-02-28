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Samsun'da İş Yerinden Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinden gece saatlerinde 3 adet cep telefonu çalan şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da gece saatlerinde girdiği iş yerinden 3 adet cep telefonu çalan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine geceleyin girip 3 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Z.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Tutuklama Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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