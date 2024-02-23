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Samsun'da intihara kalkışan şahıs polis tarafından ikna edildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri 4 saat süren ikna sürecinin ardından şahsı intihardan vazgeçirdi.

Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri şahsı 4 saat sonunda ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Sokullu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalıma giren Zeki K. (39), 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahsın çatıya çıktığını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Zeki K.'nin arkadaşları aşağıdan bağırarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir vatandaş ise "Gel yemeğe gidelim" diye bağırarak şahsı vazgeçirmeye çalıştı.

4 saat süren ikna sürecinin ardından Zeki K. çatıdan aşağıya indi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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