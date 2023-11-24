Samsun'da İnşaattan Demir Çalan 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan demir çaldıkları iddia edilen Ö.K.(55), K.A.(19) ve E.A.(38) adlı kadın Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.A. ve E.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN