Samsun'da Hükümet Konağı İnşaatında Asılı Halde Bulunan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da çalıştığı hükümet konağı inşaatında asılı halde bulunan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yakakent ilçesindeki hükümet konağı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan 4 ay önce çalışmak için Samsun'a gelen inşaat işçisi Cemal Kaya (23), çalıştığı hükümet konağı inşaatında asılı halde bulundu. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN