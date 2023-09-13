Samsun'da Doktor Silah Zoruyla Kaçırıldı

Samsun'da bir şahıs, eşinin ölümünden ceza alan doktoru aracına binerek silah zoruyla kaçırdı. Polisin müdahalesi sonucu doktor kısa sürede kurtarıldı, şahıs ise silahını atıp kaçtı.

Samsun'da bir şahıs, eşinin ölümünden ceza alan doktoru aracına binerek silah zoruyla kaçırdı. Polisin müdahalesi sonucu doktor kısa sürede kurtarıldı, şahıs ise silahını atıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, Atakum ilçesinde berbere giderken aracına binen G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü. Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, G.E. ise silahını atarak kaçtı. Polis şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Zanlının, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E.'nin kocası olduğu ortaya çıktı. Şahsın doktorun aracına bindiği, aralarında tartışma çıktığı, silah çekerek Ankara yoluna gitmesini istediği, polisin operasyonuyla doktorun 15 dakika içinde yara almadan kurtarıldığı, G.E.'nin ise silahını atıp kaçtığı öğrenildi.

Dr. Mustafa Erdem, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E. ile ilgili davada kusurlu bulunmuştu. Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrilmişti. - SAMSUN