Samsun'da Cinsel İstismar Suçundan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da "cinsel istismar" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yargılandığı ağır ceza mahkemesince "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.D., cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan N.D., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN