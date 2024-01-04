Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.S.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçakla yaralama olayı şüphelisi H.S., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN