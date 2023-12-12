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Samsun'da bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

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Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş ve narkotik uygulaması sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada radar tespit cihazı buldu. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Samsun'da bir araçta yapılan aramada radar tespit cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaptıkları asayiş ve narkotik uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli ve idari işlemler yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Yakakent Samsun Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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