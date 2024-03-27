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Samsun'da bin 132 vatandaşa uyuşturucu bilgilendirme çalışması yapıldı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından bin 132 vatandaşa uyuşturucuya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı 2 kursta 32 kişiye, Canik ilçesinde 2 noktada bin 100 vatandaş olmak üzere toplam bin 132 kişiye uyuşturucuda mücadelede kullanılan 'UYUMA' uygulaması ile 'NARVAS' projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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