Samsun'da bin 132 vatandaşa uyuşturucu bilgilendirme çalışması yapıldı

Samsun'da polis ekipleri tarafından bin 132 vatandaşa uyuşturucuya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı 2 kursta 32 kişiye, Canik ilçesinde 2 noktada bin 100 vatandaş olmak üzere toplam bin 132 kişiye uyuşturucuda mücadelede kullanılan 'UYUMA' uygulaması ile 'NARVAS' projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - SAMSUN