Samsun'da 4 Bin 421 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından yakalanan 2 kişi ile birlikte 4 bin 421 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle kargo yoluyla uyuşturucu temin eden 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların teslim aldıkları kargo paketinde ve ikametlerinde yapılan aramalar toplam 4 bin 421 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili V.U. ve A.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN