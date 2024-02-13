Samsun'da 29 yıl hapis cezası bulunan kadın polis tarafından yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde ikamet eden ve hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan S.Y. adlı kadın polis tarafından takip edilerek yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan 29 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan kadın polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde ikamet eden ve yargılandığı mahkemece, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan" kesinleşmiş 29 yıl 9 ay 1 gün hapis cezası bulunan S.Y. adlı kadın hükümlü polisin takibi sonucu yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN