Salihli ve Kula'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü-narkotik köpek timi ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu şüphelisi M.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. M.A. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 50 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu içme aparatı bong, 51 adet 9 milimetre fişek, 17 adet 6,35 fişek ve 1 adet 7,65 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu M.K. isimli şahsa ait 2 farklı adreste yapılan aramada; 929,8 gram esrar, 105 kök kenevir, 3 bin 650 kök haşhaş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturması sürüyor. - MANİSA