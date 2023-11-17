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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonda 1 kilo 77 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 75 gram bonzai ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.