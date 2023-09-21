Sakarya'da 5 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 548 gram kubar esrar, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince iki günde 5 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 18 - 20 Eylül tarihleri arasında Kocaali, Adapazarı, Erenler, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 548 gram kubar esrar, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.