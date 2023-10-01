Şahinler Çetesi Operasyonu Sonrası Darbelerin Görüntüleri Ortaya Çıktı

KAMUOYU'nda 'Şahinler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonun ardından, örgüt üyelerinin bir kafedeki kişileri darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAMUOYU'nda 'Şahinler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonun ardından, örgüt üyelerinin bir kafedeki kişileri darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Şahin'in yönettiği suç örgütüne 29 Eylül Cuma günü operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda Mehmet Şahin de dahil 41 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ile Samsun'da 16 ruhsatsız tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile bir miktar uyuşturucu ve nakit paranın ele geçirildiği operasyon ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. R.S. isimli bir kişinin 17 Şubat 2022 tarihinde H.A., U.V., S.D. ve O.K.A. isimli örgüt üyeleriyle tarafından bir mekanda darbedildiği yer alıyor. Olayı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin tamamının dün ve önceki gün düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirilirken, eylemin hangi çıkar amacıyla gerçekleştirildiği ise belirtilmedi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler devam ediyor. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.