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Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu

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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzin ilçesi Burnaz Sahili'nde baraka yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Erzin Hatay Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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