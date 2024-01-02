Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev ve Harkov bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Harkov bölgelerinde yerleşim bölgelerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılarda 92 kişinin yaralandığını, 4 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de apartmanların hedef alınması sonucu en az bir kişinin, Kiev bölgesinin farklı noktalarında 2 kişinin, Harkov'da ise bir kadının öldüğü belirtildi.

Saldırıların ardından kurtarma çalışmalarının başladığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, farklı birimlerden 500'den fazla kişinin sahada olduğunu söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Zelenskiy, Rusya'nın 31 Aralık'tan bu yana 170 İHA ve onlarca füze ile saldırı gerçekleştirdiğini, saldırıların büyük bir bölümünün sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Rusya'nın saldırısı sonucu evlerde büyük hasar meydana gelirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan son açıklamada Rusya'ya ait 75 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta saldırılarını yoğunlaştıran Rusya'nın Cuma günü Ukrayna geneline füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Ukrayna tarafından Rusya'nın sınırdaki Belgorod kentine misilleme olarak düzenlenen füze saldırısında 25 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. - KİEV