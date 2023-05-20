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Rögar kapağına takılan otomobilin hava yastıkları patladı: 2 kişi yaralandı

Rögar kapağına takılan otomobilin hava yastıkları patladı: 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol çalışması yapılan sokakta seyir halinde olan otomobilin rögar kapağına takılması neticesinde hava yastıkları patladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol çalışması yapılan sokakta seyir halinde olan otomobilin rögar kapağına takılması neticesinde hava yastıkları patladı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 619/2 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan sokakta seyir halinde olan 41 L 3672 Hyundai marka otomobil, rögar kapağa takılınca hava yastıkları patladı. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken diğeri hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde müdahalesi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Hyundai Gebze 3. Sayfa Haberler

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