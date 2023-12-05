Üye Girişi
Haberler

Rize'de kaybolan kadının arama çalışmaları devam ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dalgaların getirdiği odunları toplamak isteyen kadın, dalgalar arasında kayboldu. Arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesinin ihbarı üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Bekar'ın arama çalışmaları 9. günde de sürerken, denizin dalgaları olması nedeniyle dalgıç ekipleri bugün dalış yapamadı. Sahil Güvenlik ve deniz polisi ise açıktan arama çalışmalarını sürdürdü. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardeşen Rize 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM? İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? Karabasan nedir? Karabasan neden gelir? HDP İBB ADAYI KİM? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? PLT yüksekliği nedir? PLT yüksekliği neden olur? 2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title