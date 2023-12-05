Rize'de kaybolan kadının arama çalışmaları devam ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesinin ihbarı üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Bekar'ın arama çalışmaları 9. günde de sürerken, denizin dalgaları olması nedeniyle dalgıç ekipleri bugün dalış yapamadı. Sahil Güvenlik ve deniz polisi ise açıktan arama çalışmalarını sürdürdü. - RİZE