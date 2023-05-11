Pozantı'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi Adana-Ankara Otoyolu Pozantı mevkiinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi Adana-Ankara Otoyolu Pozantı mevkiinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Pozantı'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Adana- Ankara Otoyolu Pozantı mevkiinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

ADANA - Adana- Ankara Otoyolu Pozantı mevkiinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde meydana gelen kazada aralarında 2 polis otomobilinin de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.