Son dakika haber... Pazarspor stadındaki iş yerinde korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Rize'nin Pazar ilçesinde Pazarspor'a ait statta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Rize'nin Pazar ilçesinde Pazarspor'a ait statta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından stada sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, TFF 2. lig ekiplerinden Pazarspor'a ait Pazar Şehir Stadyumunda bulunan bir iş yerinden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Sokakta devriye atan bekçiler, yangını fark edince 112 acil çağrı servisine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını stada sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pazarspor İtfaiye Rize 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Pazarspor stadındaki iş yerinde korkutan yangın - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.